Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrraddiebe unterwegs

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.11.2022 und am Mittwoch, 09.11.2022 waren in Rheinfelden Fahrraddiebe unterwegs. Am Dienstag, zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr, wurde aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Grendelmattweg" ein verschlossenes, schwarzgelbes Pedelec der Marke Prophete gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 900 Euro. Am Mittwoch, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 17.40 Uhr, wurden in der Peter-Krauseneck-Straße zwei Mountainbikes gestohlen. Das schwarzgrüne Mountainbike der Marke Univega sowie das schwarzrote Mountainbike der Marke BMC waren zusammengeschlossen und standen vor einem Gebäude an einem Fahrradständer. Hier beträgt der gesamte Diebstahlsschaden mindestens 500 Euro.

