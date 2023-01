Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (15) Graffito auf Wand gesprüht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (21.12.2022) und Dienstag (03.01.2023) wurde auf die Außenwand der Kongresshalle ein Graffito gesprüht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der drei Meter lange Schriftzug mit beleidigendem Inhalt wurde mit schwarzer Farbe an die Wand neben dem Eingang der zeitweise besetzten Wache des Rettungsdienstes an der Kongresshalle in der Bayernstraße gesprüht.

Jetzt ermittelt die Polizei gegen unbekannt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0911 9482-0 entgegen.

Erstellt durch: Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell