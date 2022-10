Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Fahrzeug brennt in Garage - Feuerwehr kann schlimmeres verhindern

Tiste

Gegen 21 Uhr am Sonntagabend kam es in der Tister Hauptstraße zu einem Feuer in einer Garage. Ein Pkw war aus ungeklärter Ursache darin in Brand geraten.

Bei Eintreffen der Feuerwehren Tiste, Sittensen und Kalbe drang bereits dichter Rauch aus der Garage. Zwei Trupps unter Atemschutz verschafften sich umgehend Zugang zum Gebäude und begannen mit zwei C-Rohren mit der Brandbekämpfung. Glücklicherweise konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte ein Vollbrand des Gebäudes verhindert werden. Nachdem nach rund 20 Minuten die Flammen weitestgehend unter Kontrolle waren, musste mittels Mehrzweckzug das zerstörte Fahrzeug auf dem Hof gezogen werden.

Anschließend wurden die Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mit der Wärmebildkamera wurde das Fahrzeug und Gebäude auf versteckte Glutnester kontrolliert. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Für die Feuerwehren, die mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort waren, war der Einsatz nach knapp 90 Minuten beendet. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort, dieser brauchte aber nicht eingreifen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell