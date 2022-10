Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Heimrauchmelder im Mehrfamilienhaus ruft Feuerwehr auf den Plan

Scheeßel (ots)

Am späten Dienstagabend wurde die Rettungsleitstelle über Notruf ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Zevener Straße in Scheeßel gemeldet. Nach Angaben des Anrufers ist auch Brandgeruch im Treppenhaus wahrnehmbar. Die Bewohnerin der Brandwohnung öffnete weder auf Klingeln, Rufen noch Klopfen die Wohnungstür. Sofort leitete der Disponent in der Rettungsleitstelle entsprechende Maßnahmen ein und alarmierte ein Großaufgebot an Rettungskräften. Während sich die Rettungskräfte auf den Weg machten, wurde das Mehrfamilienhaus von der Anruferin evakuiert. Auch auf lautes Rufen und Klopfen der Einsatzkräfte wurde die Tür nicht geöffnet, sodass mit Spezialwerkzeug die Tür geöffnet wurde. Der Einsatzleiter ließ ein Löschangriff in Bereitstellung aufbauen und die Anleiterbereitschaft wurde vorbereitet. Nachdem die Polizei als erstes die geöffnete Wohnung betrat, stellte sich heraus dass sich in der Wohnung keine Person befand, aber alle Wohnungslampen leuchteten. Die Wohnung war absolut Rauch- und Feuerfrei, das piepen kam nicht vom Heimrauchmelder sondern von einem analogen Wecker. Nach einer guten halben Stunde wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und alle Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich auf den Rückweg zu ihren Feuerwehrhäusern. Zum Glück wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt, der Rettungsdienst brauchte nicht tätig werden. Datum: 25.10.2022 Alarmzeit: 21:02 Uhr

