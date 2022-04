POL-SE: Elmshorn - Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Samstag, den 19.03.2022, ist es im Fährmannsand in Wedel in Höhe der Vogelstation zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einer 67-Jährigen aus Rellingen gekommen. Die Fußgängerin war in Richtung Langer Damm unterwegs, als es um 14:16 Uhr zum Zusammenstoß mit dem in dieselbe Richtung fahrenden ...

mehr