Bad Hönningen (ots) - In einem Zeitraum mom Mo. 03.10.22 bis gestern, 06.10.22 kam es in Bad Hönningen, Walther-Feld-Straße zu einem Diebstahl eines Katalysators. Angegangen wurde ein PKW VW Polo, welcher leicht sichtgeschützt geparkt am Fahrbahnrand stand. In der vergangenen Woche kam es im Bereich der Polizeiinspektion Linz zu mehreren Fällen, jeweils mit gleichem modus operandi. Insbesondere Fahrzeuge älteren ...

mehr