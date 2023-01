POL-MFR: (13) Mann schoss mit Schreckschusspistole von Baugerüst

Zirndorf (ots) - Am Samstagmorgen (31.12.2022) brachen Unbekannte einen Automaten eines Hofladens in Obermichelbach (Lkrs. Fürth) auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen Mitternacht und 07:30 Uhr brachen Unbekannte einen Automaten eines Hofladens in der Straße "Am Pfannenfeld" auf und entwendeten daraus das Wechselgeld. Anschließend flüchteten Sie unerkannt. Es wurde Sachschaden in ...

