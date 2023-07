Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Neue Möglichkeit sein Fahrrad vor Diebstahl besser zu schützen

Polizeirevier bietet kurzfristig kostenlose Codierung an

Anmeldung nicht notwendig

Darmstadt (ots)

Das 1. Polizeirevier in Darmstadt bietet am kommenden Dienstag (18.7.), von 10 Uhr bis 15 Uhr, allen interessierten Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen eine kostenlose Fahrradcodierung an.

Die Aktion findet in der Bismarckstraße bei dem 1. Polizeirevier statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Codierung bitten wir alle Teilnehmenden einen Eigentumsnachweis, ein Ausweisdokument und für alle, die mit einem E-Bike erscheinen, den Schlüssel nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind grundsätzlich nicht geeignet.

Wichtig: Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden gebeten, im Vorfeld die Rahmennummer des zu codierenden Rades zu ermitteln (zu finden am Rad / Händler oder auf dem Kaufvertrag vermerkt) und diese mitzubringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell