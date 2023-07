POL-DA: Darmstadt: Polizeihauptkommissar Patrick Mai ist neuer Leiter des 3. Polizeireviers

Polizeipräsidium Südhessen

Darmstadt: Polizeihauptkommissar Patrick Mai ist neuer Leiter des 3. Polizeireviers

Das 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen hat mit Polizeihauptkommissar Patrick Mai einen neuen Leiter. Der 48 Jahre alte Polizist wurde am Dienstag (11.7.) im Rahmen einer feierlichen Dienstbesprechung von Polizeipräsident Björn Gutzeit offiziell in sein neues Amt eingeführt. "Mit Patrick Mai übernimmt ein äußerst professioneller, engagierter und erfahrener Polizist die Verantwortung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden Darmstadt-Arheilgen, Wixhausen, Weiterstadt, Erzhausen und Messel", so der Polizeipräsident über die Ernennung. Damit tritt Patrick Mai die Nachfolge des bisherigen Revierleiters Egbert Lauer an, der sich im Januar 2023 in den Ruhestand verabschiedete. Der Polizeihauptkommissar schaut auf mehr als 30 Jahre Polizeiarbeit zurück. Davon war er mehr als 20 Jahre im Streifendienst tätig, in denen er acht Jahre lang Dienstgruppenleiter war. Darüber hinaus verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung und Organisation von Einsätzen und sammelte mehrjährige Führungserfahrungen als stellvertretender Leiter der Polizeistation Pfungstadt. Zuletzt war er für die Koordination des Hessentags 2023 in Pfungstadt verantwortlich. Patrick Mai ist verheiratet und vierfacher Familienvater. In seiner Freizeit widmet er sich gerne seinen Hobbys, darunter der Gartenarbeit, seinem Hund und verschiedenen Sportarten.

