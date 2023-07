Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Quad in Klein-Gerau gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Büttelborn (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Montagnachmittag (10.7.) und Dienstagmorgen (11.7.) ein am rechten Fahrbahnrand in der Waldstraße, im Ortsteil Klein-Gerau, abgestelltes Quad des Herstellers "Her Chee" in der Farbe Schwarz (amtliches Kennzeichen GG-DG 450). Der Wert des motorisierten Kraftfahrzeuges beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 4.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Quads geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 bei der Polizeistation in Groß-Gerau zu melden.

