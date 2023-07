POL-DA: Rüsselsheim: Über 500 Gramm Haschisch und mehr als 130 Gramm Marihuana bei Durchsuchungen beschlagnahmt

Darmstadt (ots) - Kriminelle machten sich im Zeitraum zwischen 4 Uhr am Samstagmorgen (8.7.) und 10.30 Uhr am Montagvormittag (10.7.) an der Tür eines Restaurants in der Mina-Rees-Straße zu schaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten sie auf gewaltsame Weise eine Tür aufzubrechen. Dies misslang, weshalb die Unbekannten von ihrem weiteren Vorhaben abließen und ...

mehr