Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Restaurant

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Kriminelle machten sich im Zeitraum zwischen 4 Uhr am Samstagmorgen (8.7.) und 10.30 Uhr am Montagvormittag (10.7.) an der Tür eines Restaurants in der Mina-Rees-Straße zu schaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten sie auf gewaltsame Weise eine Tür aufzubrechen. Dies misslang, weshalb die Unbekannten von ihrem weiteren Vorhaben abließen und die Flucht ohne Beute antraten.

Ob ein Tatzusammenhang mit zwei weiteren, gleichgelagerten Fällen besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5527707 , https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5527081

