POL-DA: Weiterstadt: Auto erinnert an Filmreihe "Fast & Furious"/48 Mängel festgestellt

Büttelborn (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Montagnachmittag (10.7.) und Dienstagmorgen (11.7.) ein am rechten Fahrbahnrand in der Waldstraße, im Ortsteil Klein-Gerau, abgestelltes Quad des Herstellers "Her Chee" in der Farbe Schwarz (amtliches Kennzeichen GG-DG 450). Der Wert des motorisierten Kraftfahrzeuges beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund ...

mehr