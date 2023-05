POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheinbreitbach (ots) - Am Mittwochnachmittag meldete ein Zeuge eine augenscheinlich betrunkene Person in einem Getränkemarkt in der Hauptstraße. Der Zeuge hatte beobachtet, dass ein Mann mit dem Pkw auf einen Parkplatz gefahren war und dann anschließend in den Getränkemarkt ging. Hierbei fiel dem Zeugen auf, dass der Mann stark schwankte und sich nur schwerlich auf den Beinen halten konnte. Nachdem der Zeuge den Mann ansprach, versuchte dieser fußläufig die ...

mehr