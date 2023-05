POL-PDNR: Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

Dienstgebiet Polizei Linz (ots) - Im Laufe des Mittwochs wurden der Polizeiinspektion in Linz drei Betrugsversuche durch Cyberkriminalität angezeigt. Gegen 10:30 Uhr erhielt eine 76-jährige Frau aus Linz einen Anruf, bei dem ihr ein Gewinn in Höhe von 38000,- EURO in Aussicht gestellt wurde. Damit der Gewinn ausgezahlt werden könne, müsse sie jedoch eine Gebühr in Höhe von 900,- EURO begleichen. Die Anzeigerin ...

