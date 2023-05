Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Stationäre Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Dienstgebiet Polizeiinspektion Straßenhaus (ots)

Am Dienstagmorgen / -vormittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus mehrere stationäre Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch. Bei einer Kontrolle des Durchfahrtsverbotes (Verkehrszeichen 250) in Neustadt (Wied), Ortsteil Jungfernhof, ahndeten die Polizeibeamte 5 Verstöße. In der Rederscheider Straße in Windhagen, Ot Rederscheid, fiel ein Fahrzeugführer auf, der sein Mobiltelefon während der Fahrt rechtswidrig benutzte. Ansonsten stellten die Beamten bei geringen Verkehrsaufkommen keine weiteren Verstöße fest. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Schulstraße in Windhagen überwachten die Polizeibeamten die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen auf dem Kindergarten- und Schulweg. Erfreulicherweise sind bei den Kontrollen keine Verstöße festgestellt worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell