HDP-RP: Ebling ernennt 240 Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare

Morbach (ots)

Innenminister Michael Ebling hat insgesamt 240 Absolventinnen und Absolventen des 23. Bachelorstudiengangs Polizeidienst zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt. Im Rahmen einer Graduierungsfeier der Hochschule der Polizei (HdP) überreichte der Minister gemeinsam mit dem Direktor der HdP, Uwe Lederer, die Graduierungs- und Ernennungsurkunden. "Der Berufsalltag von Polizistinnen und Polizisten ist herausfordernd und nicht immer einfach. Er bietet aber auch die Möglichkeit, sich für die Sicherheit in unserem Land einzusetzen und Menschen in Not zu helfen. In einem anspruchsvollen Studium wurden unsere Absolventinnen und Absolventen auf genau diese und weitere polizeiliche Aufgaben vorbereitet. An der Hochschule der Polizei haben sie die nötigen Kenntnisse erworben, um den abwechslungsreichen Polizeialltag zu meistern. Die Landesregierung wird sich auch weiter dafür stark machen, dass alle Polizistinnen und Polizisten dabei nicht nur bestens ausgebildet, sondern auch weiterhin hervorragend ausgestattet sein werden", sagte Innenminister Michael Ebling im Rahmen der Graduierungsfeier. Insgesamt haben 93 Frauen und 147 Männer ihr dreijähriges Bachelorstudium Polizeidienst mit Erfolg absolviert. Als beste Studierende schloss Carina Pütz ab. Sie wird zukünftig ihren Dienst beim Polizeipräsidium Trier verrichten. Für ihren vielfältigen und unermüdlichen Einsatz für einen konstruktiven Dialog und ein faires und kollegiales Miteinander während des Studiums wurde die Studiengangssprecherin Frauke Ziegler mit dem Campuskulturpreis des Freundeskreises der Hochschule der Polizei RP e.V. ausgezeichnet. "Der 23. Bachelorstudiengang hat sich in guter Tradition früherer Jahrgänge ebenfalls als teamorientierter Studiengang präsentiert. Sie haben ausgeprägte soziale Kompetenzen bewiesen. Die Haltung, die Sie zeigen, verkörpert die hohen Werte, die uns für die Polizei Rheinland-Pfalz wichtig sind und wird dem Vertrauen gerecht, welches uns die Bürgerinnen und Bürger entgegenbringen", erklärt der Direktor der Hochschule der Polizei, Uwe Lederer. Alle Absolventinnen und Absolventen treten am 1. Mai 2023 den Dienst in ihren neuen Funktionen in den fünf rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien sowie im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) an.

