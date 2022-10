POL-LWL: Toter Hund in Mülleimer an Bushaltestelle in Grabow entsorgt

Plau am See (ots) - In der Nacht zu Sonntag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Plau eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich zum Zeitpunkt der Abwesenheit der Eigentümer. Ob die Täter etwas aus dem Haus entwendet haben, ist derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen und dem Spurenaufkommen zu Folge sollen sich die Einbrecher über ein Fenster an der Rückseite des Hauses gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus ...

mehr