Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Fußgängerin angefahren und das Weite gesucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat der Polizeiposten Bad Wurzach eingeleitet, nachdem eine 19 Jahre alte Fußgängerin am Montag gegen 22.30 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker angefahren worden sein soll. Die junge Frau war eigenen Angaben zufolge zu Fuß auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Eintürnenberg und Eintürnen unterwegs, als sie die Fahrbahn nach links querte, um auf den Fußweg in Richtung Eintürnen zu gelangen. In dem Moment soll sie von einem dunklen Pkw ohne Licht erfasst worden sein, der mutmaßlich in derselben Richtung unterwegs war. Ohne sich um die leicht verletzte 19-Jährige zu kümmern, fuhr der Unbekannte, den Angaben des Opfers zufolge, weiter. Die junge Frau setzte ihren Nachhauseweg zu Fuß fort und verständigte erst später die Polizei. Angehörige brachten sie in eine Klinik. Die Ermittler bitten etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den dunklen Pkw, mutmaßlich der Hersteller Audi, Opel oder VW geben können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Ravensburg

Pkw prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen hat ein 81-jähriger Peugeot-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 14 Uhr in der Wangener Straße erlitten. Der Senior kam eigenen Angaben zufolge aufgrund Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Sein Peugeot, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Unbekannte entwenden Zigarettenautomat

Ein Zigarettenautomat, der in der Raiffeisenstraße aufgestellt war, wurde im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Montagmittag von Unbekannten gestohlen. Die Täter verwendeten mutmaßlich einen Winkelschleifer, um den Automaten von der Halterung zu lösen. Die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg gehen davon aus, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Automaten geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei melden.

Bodnegg

Baggerschaufeln entwendet

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende zwei Baggerschaufeln gestohlen, die auf einer Baustelle beim Gutmannshof abgelegt waren. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Aulendorf

Übler Scherz löst Polizeieinsatz aus

Ein Überfall auf eine Tankstelle in der Straße "Alte Kiesgrube" wurde der Polizei am Montag gegen 22.30 Uhr gemeldet, nachdem ein maskierter Mann die Räumlichkeiten betreten hatte. Die Beamten, die mit mehreren Streifenfahrzeugen anrückten, konnten jedoch schnell Entwarnung geben: Freunde des Tankstellen-Angestellten hatten sich einen Spaß erlaubt und wollten den Mann erschrecken. Ob der üble Scherz strafrechtliche Konsequenzen oder eine Rechnung für den Polizeieinsatz nach sich zieht, wird derzeit geprüft.

Isny

Einbruch in Jugendzentrum

In das Jugendzentrum in der Rainstraße ist am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangter der Einbrecher in das Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Schlussendlich entwendete der Unbekannte ein Elektronikgerät und Bargeld. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Isny unter Tel. 07562/97655-0 in Verbindung zu setzen.

Kißlegg

Unter Drogen und mit gefälschtem Führerschein am Steuer

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 23-Jährigen zu, den eine Polizeistreife am Dienstag kurz vor 2 Uhr mit seinem Pkw im Ortsgebiet gestoppt hat. Bei der Kontrolle händigte der Mann einen ausländischen Führerschein und weitere Bescheinigungen aus. Schnell stellte sich heraus, dass sowohl der Führerschein als auch die weiteren Papiere gefälscht waren. Zudem nahmen die Polizisten bei dem 23-Jährigen deutliche Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss wahr, die ein Vortest bestätigte. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen und wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung sowie Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell