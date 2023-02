Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Geldwechselautomaten angegangen

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Montagmorgen (27.02.2023, 03.30 Uhr) in eine Spielhalle an der Raiffeisenstraße in Ostbevern eingebrochen.

Hier haben sich die Täter an zwei Geldwechselautomaten zu schaffen gemacht. Einen der Automaten sprengten die Unbekannten vermutlich und flüchteten anschließend in einem Pkw weiter die Raiffeisenstraße entlang.

Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen können sich bei der Polizei in Warendorf zu melden. Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell