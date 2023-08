Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Straßenlaternen beschädigt

Sachschaden von mehreren hundert Euro haben Unbekannte angerichtet, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Straßenlaterne in der Fridolin-Fink-Straße beschädigt haben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürften zwei Jugendliche zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr an den Straßenlaternen gerüttelt oder gegen diese getreten haben, sodass das Leuchtmittel herunterfiel und das Fundament beschädigt wurde. Weitere Hinweise auf das Duo nimmt der Polizeiposten Stetten am kalten Markt unter Tel. 07573/815 entgegen.

Meßkirch

Diesel abgeschlaucht

Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag auf einer Baustelle in der Straße "Im Buhlen" rund 200 Liter Diesel aus einem Vorratstank abgeschlaucht. Die Täter öffneten den verschlossenen Tank und richteten einen Diebstahlsschaden von mehreren hundert Euro an. Personen, die im Bereich der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 auf dem Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Köperverletzung an Nepomukbrücke

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Nepomukbrücke ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen dort am Dienstagabend gegen 19 Uhr zwei Personengruppen aufeinander, wobei es im weiteren Verlauf durch Provokationen aus einer Gruppe heraus zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Bei dieser wurden offensichtlich zumindest zwei der rund zehn beteiligten Personen leicht an der Lippe verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie den einzelnen Beteiligten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell