POL-D: Veranstaltungshinweis: "Cybergrooming" - Wie kann ich mein Kind schützen? - Kriminalprävention bietet telefonische Beratung an

Veranstaltungshinweis: "Cybergrooming" - Wie kann ich mein Kind schützen? - Kriminalprävention bietet telefonische Beratung an

Sexueller Kindesmissbrauch ist keine Ausnahmeerscheinung. - Dazu gehört nicht nur der körperliche, sondern auch der psychische Missbrauch, wie zum Beispiel das Cybergrooming. Kinder werden im Internet über die verschiedenen Plattformen von meist deutlich älteren Tätern zunächst in ein vermeintliches Vertrauensverhältnis "gelockt", um sie dann mit sexuellen Inhalten zu konfrontieren. Auch das ist Kindesmissbrauch.

Sie möchten Ihr Kind vor Cybergroomig schützen und haben Fragen?

Am Dienstag, 22. November 2022, in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr sowie am Freitag, 25.11.2022, in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr, beantwortet Kriminalhauptkommissarin Marion Heyers unter Telefon 0211-870-5249 Ihre Fragen.

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie über:

https://duesseldorf.polizei.nrw/sites/default/files/2021-05/Newsletter_KKKPO_4.pdf

und

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sexualdelikte/missbrauch-verhindern/.

