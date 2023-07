Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aulendorf

Einbrecher am Werk

In mehrere Gebäude einer Firma im Sandweg haben im Zeitraum zwischen Sonntagmorgen und Montagfrüh bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Unbekannten entwendeten dabei neben Werkzeug im bedeutenden Wert größere Mengen an Kupferteilen und -schienen. Die Einbrecher brachten dabei ersten Erkenntnissen zufolge das Metall in Rollwägen durch einen zuvor aufgebrochenen Zaun zur Kreisstraße zwischen Aulendorf und Steinenbach und transportierten es mutmaßlich mit einem Fahrzeug ab. Der Wert des Kupfers wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich der Firma wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wangen

Exhibitionist entblößt sich

Ein Unbekannter hat sich am Montag gegen 15.45 Uhr im Waldstück im Bereich der Praßbergstraße einer Frau und deren 3-jähriger Tochter gegenüber entblößt. Das Opfer war mit dem Kind spazieren, als ihnen ein etwa 60 Jahre alter Mann begegnete, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der grauhaarige Tatverdächtige, der etwa 180 cm groß und schlank war sowie rote Kleidung trug, ging zu Fuß in Richtung Burgelitz/Oflings weiter. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Mann nicht mehr antreffen. Die Ermittler der Kriminalkommissariats Ravensburg bitten daher unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu dem Unbekannten.

Wangen

Polizei sucht nach Fahrerflucht türkisfarbenen Kleinwagen

Den Fahrer eines türkisfarbenen Kleinwagens mit schwarzen Rallye-Streifen sucht das Polizeirevier Wangen, nachdem dieser bereits am Freitag gegen 15.45 Uhr in der Karl-Hirnbein-Straße gegen den Skoda einer 20-Jährigen geprallt ist. Der Unbekannte stieß beim rückwärts Ausparken mit seiner hinteren rechten Fahrzeugseite gegen den Skoda und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei melden.

Amtzell

Fahrzeug überschlägt sich - Lenker alkoholisiert und unter Drogen

Glücklicherweise unverletzt ist ein 30-Jähriger geblieben, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 0.30 Uhr auf der B 30 Höhe Zuber mit seinem Fahrzeug überschlagen hat. Der Toyota-Fahrer kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, steuerte gegen und prallte schließlich gegen die Böschung rechts der Straße. In der Folge überschlug sich der Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro entstand. Ein Abschleppunternehmen lud den Toyota auf. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem 30-Jährigen deutliche Anzeichen auf Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest. Nachdem Vortests eine Alkoholisierung von gut einem Promille und den Konsum von THC bestätigt hatten, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Den Führerschein des 30-Jährigen beschlagnahmten sie und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Kißlegg

Joggerin wird von Mann angesprochen

Klare sexuelle Absichten hat ein bislang unbekannter Mann bereits am Freitag gegen 16 Uhr einer 23-jährigen Frau gegenüber artikuliert. Die Joggerin war bei Waltershofen im Sigrazhofer Wald unterwegs, wo sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Nachdem die 23-Jährige dem Mann eine Abfuhr erteilt hatte, beleidigte dieser sie und fuhr mit seinem rot-orangenen Pedelec davon. Der Tatverdächtige wird als etwa 40 Jahre alt, von normaler Statur und mit lichtem Haar beschrieben. Er trug zur Tatzeit kurze Kleidung in den Farben schwarz, grün und braun sowie eine Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Aichstetten

Alkoholisierter Fahrer begeht Fahrerflucht

Rund 1,5 Promille Alkohol hatte ein 45-Jähriger intus, der nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 20 Uhr geflüchtet ist. Der Lenker einer landwirtschaftlichen Zugmaschine war auf der Kreisstraße zwischen Eschach und Langensteig unterwegs, wo er von der Fahrbahn in den dortigen Wassergraben abkam und dabei einen Leitpfosten beschädigte. Obwohl der 45-Jährige leichte Verletzungen erlitt, fuhr er weiter. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Mann mit seinem Fahrzeug im Rahmen einer Fahndung antreffen. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein des 45-Jährigen. Dieser muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Aitrach

Fahrerflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.45 Uhr auf der K 7927 zwischen Mooshausen und Haslach bittet das Polizeirevier Leutkirch um Hinweise zum Unfallverursacher, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der bislang unbekannte Lenker eines silbermetallic-farbenen Ford Fiesta war in Richtung Mooshausen unterwegs und soll dabei mittig auf der Fahrbahn gefahren sein. Eine entgegenkommende 24-jährige BMW-Fahrerin wich eigenen Angaben zufolge aufs Bankett aus, konnte aber eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern. Dabei entstand am BMW Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Ford-Fahrer fuhr nach dem Streifvorgang weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Beamten unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

