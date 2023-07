Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron

Frau verursacht Unfall bei verunglücktem Parkmanöver

Leichte Verletzungen trug eine 46 Jahre alte Autofahrerin davon, die am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr beim Parken und Aussteigen aus ihrem Fahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Unfallverursacherin stellte ihren Wagen auf der Schwenninger Straße in Hausen im Tal auf der Fahrbahn ab, wobei sie mit den linken Rädern des Pkw bereits auf die Gegenfahrbahn ragte. Anschließend öffnete sie ihre Fahrzeugtüre, um auszusteigen. Genau in diesem Moment kam ihr jedoch ein 53 Jahre alter Mercedes-Fahrer entgegen, der die Situation offensichtlich aufgrund der Lichtverhältnisse nicht erkannte. In der Folge kollidierte der Mercedes mit der geöffneten Fahrertüre des Nissan, wodurch diese zurückschleuderte und die 46-Jährige traf. Ein Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein geringerer Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Montagnachmittag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Nissan beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schwarzenbacher Straße abgestellt war. Der Verursacher fuhr nach der Kollision einfach davon und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise von Zeugen, die die Kollision beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Verursacher machen können, nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen. Anhand der Unfallspuren kommt möglicherweise ein Pkw, eventuell ein Kombi, mit rotem Fahrzeuglack als Verursacherfahrzeug in Betracht.

Pfullendorf

Polizei ermittelt nach Bedrohung im Bereich Stadtsee

Weil er am Montagnachmittag mehrere Personen am Stadtsee verbal bedroht haben soll, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen einen 34 Jahre alten Mann. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Alkoholisierte im dortigen Bereich ohne erkennbaren Grund unter anderem auch Kindern hinterhergelaufen sein und diesen gegenüber wahllos Bedrohungen ausgesprochen haben. Einen 27-Jährigen, der in die Situation eingriff, ging er ebenfalls verbal an, bevor er sich von der Örtlichkeit entfernte. Weitere Betroffene werden in diesem Zusammenhang darum gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Mengen

Versuchter Einbruch in Garage

Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Freitag offensichtlich versucht, in eine private Garage in der Holzstraße einzubrechen. Wie die Eigentümer feststellten, waren mehrere Schrauben an einem Schlossblech gelockert worden. Zudem geben Zeugen an, dass sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3.30 Uhr durch ein lautes Geräusch wach wurden und den Lichtstrahl einer Taschenlampe auf dem Grundstück wahrgenommen haben. Die Täter scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und nimmt Hinweise weiterer möglicher Zeugen unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell