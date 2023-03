LPI-GTH: Scheunenbrand

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Nicht nur einen Sachschaden von 5.000 Euro sondern auch einen Beuteschaden in gleicher Höhe verursachten ein oder mehrere unbekannte Täter in einer Firma im Oberweg. Der oder die Täter beschädigten ein Eingangstor um in das Gebäudeinnere zu gelangen und entwendeten anschließend Kupferteile. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 16.30 Uhr und heute Morgen, 06.30 Uhr. ...

