PP Ravensburg: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.07.2023

Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung im Bereich des Stadtgartens, in deren Folge am 13.06.2023 ein 23-Jähriger leichte Verletzungen erlitt (wir berichteten), sucht die Kriminalpolizei nun einen wichtigen Zeugen. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausgestellt hat, geriet das spätere Opfer mit seinem 34-jährigen Kontrahenten bereits gegen 18.30 Uhr in der Innenstadt in einer kleinen Seitengasse zwischen der Karlstraße und der Wilhelmstraße aneinander. Der bislang unbekannte Zeuge soll das streitende Duo zu trennen versucht haben. Der Streitschlichter soll von europäischem Erscheinungsbild mit dunklem Haar und etwa Mitte 20 gewesen sein. Er hatte möglicherweise eine Einkaufstasche bei sich. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Ravensburg bitten den Mann oder Personen, die Hinweise auf dessen Identität geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Hier unsere Pressemitteilung vom 15.06.2023: (Link Presseportal: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5534678)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 15.06.2023

Kriminalpolizei ermittelt nach Auseinandersetzung wegen versuchten Totschlags

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei 34 und 23 Jahre alten Männern am Dienstagabend im Bereich des Stadtgartens ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Ältere mit einem scharfkantigen Gegenstand auf den Jüngeren losgegangen sein und dabei gezielt versucht haben, unter anderem auf dessen Hals und Kopf einzustechen. Der 23-Jährige konnte dem Angriff jedoch Ausweichen, sodass er lediglich eine leichte Schnittverletzung am Oberarm erlitt. Zwei Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung und verständigten die Polizei, welche den fliehenden 34-Jährigen noch in Tatortnähe festnehmen konnte. Am späten Mittwochnachmittag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den gambischen Staatsangehörigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der dringend Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Hintergründe der Tat, sowie die persönliche Beziehung der beiden Beteiligten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

