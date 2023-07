Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Kriminalpolizei ermittelt wegen Handtaschenraub - Zeugenaufruf

Wegen eines Handtaschenraubs ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen drei tatverdächtige Jugendliche. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die jungen Männer am Freitag, kurz nach Mitternacht, auf dem Festgelände in der Klosterbergstraße eine 28 Jahre alte Frau angerempelt und ihr die Handtasche entrissen haben. Die 28-Jährige blieb unverletzt, das Trio flüchtete im Anschluss in Richtung Innenstadt. Während die Beute bereits kurze Zeit später im Bereich der Gegenbauerstraße aufgefunden wurde, führten die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei schließlich zu den drei Tatverdächtigen. Deren Tatbeteiligung im Einzelnen ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, die das südländisch aussehende Trio beobachtet haben oder weitere Angaben zu den Verdächtigen und dem genaueren Ablauf machen können, werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Handtasche gestohlen - Polizei nimmt Hinweise auf Täter entgegen

Wegen eines Handtaschendiebstahls am Sonntagabend auf dem Rummelplatz in der Parkstraße ermittelt das Polizeirevier Ravensburg und nimmt in diesem Zusammengang Hinweise auf den Täter entgegen. Eine Frau hatte dort gegen 18 Uhr ihre Handtasche an einem Fahrgeschäft abgestellt und beim Verlassen des Geschäfts einen Mann dabei beobachtet, wie dieser mit ihrer Tasche davonlief. Eine Zeugin verfolgte den Täter daraufhin, wobei dieser die Handtasche fallen ließ und sich aus dem Staub machte. Er wird als etwa 18 Jahre alt, circa 180 cm groß und mit Vollbart beschrieben und soll einen Jogginganzug der Marke "Nike" sowie eine weißes T-Shirt getragen haben. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

E-Bike gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht vom Sonntag auf Montag zwischen 22 Uhr und 3 Uhr ein Pedelec gestohlen, das in der Schützenstraße mit einem Fahrradschloss an einen Baum angekettet war. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des bordeaux-farbenen Zweirads der Marke Haibike unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Wangen im Allgäu

Kleinlaster landet im Graben

Weil er eigenen Angaben zufolge einem größeren Tier ausweichen musste, ist am frühen Montagmorgen gegen 4.45 Uhr ein 39 Jahre alter Lkw-Lenker auf der L 320 zwischen Wangen im Allgäu und Niederwangen von der Straße abgekommen. Der Kleinlaster geriet in die angrenzende, abschüssige Böschung und kippte um. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, an seinem Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Während der späteren Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst und dem Umladen der Ware musste die Landesstraße am Montagvormittag zwischen etwa 8.15 Uhr und 11.15 Uhr gesperrt werden.

Weingarten

Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Nach einer Köperverletzung in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich des Charlottenplatzes hat das Polizeirevier Weingarten Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 27-Jähriger in der dortigen Unterführung einen 19-Jährigen angegriffen und diesem mehrfach mit den Fäusten auf den Kopf geschlagen haben. Der Ablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

