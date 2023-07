Polizeipräsidium Ravensburg

Niederwangen

Vorfahrt missachtet

Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr befuhr die 24-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Golf die L333 aus Niederwangen kommend in Richtung L320. An der Kreuzung zur L320 wollte sie nach rechts Richtung Lindau abbiegen. Hierbei übersah sie einen 25-jährigen Renaultfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Golf wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts neben die Fahrbahn geschleudert, der Renault drehte sich einmal um die eigene Achse und blieb auf der Kreuzung stehen. Die Unfallverursacherin, ihre beiden 22- und 20-jährigen Mitfahrerinnen sowie der Renaultfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für 1 ½ Stunden voll gesperrt werden.

Wangen

Radfahrer muss Pkw ausweichen

Zum Unfallzeitpunkt am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug den Gemeindeverbindungsweg zwischen Elitz und Wangen. An der Kreuzung Herzmanns Weg missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen Radfahrers und bog nach links in Richtung Wangen ab. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden wich der Radfahrer nach rechts ins Bankett aus, wo er anschließend zu Sturz kam und sich eine Fraktur des linken Arms zuzog. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Beim flüchtenden Fahrzeug handelte es sich, laut Zeugen, vermutlich um einen silbernen Golf.

Wangen

Vandalismus an Fahrzeugen

Mehrere Fahrzeuge wurden am Samstagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz Argenbogen beschädigt. Bislang unbekannte Täter schlugen an mindestens drei Fahrzeugen mutwillig mehrere Scheiben ein, so dass an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden im mittleren 4-stelligen Bereich entstand. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522-9840 zu melden.

