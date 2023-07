Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rutenfreitag

Aus polizeilicher Sicht verlief der Rutenfreitag insgesamt ruhig. Trotzdem kam es im Zusammenhang mit der einen oder anderen Auseinandersetzung zur polizeilichen Intervention. So mussten die Beamten am Freitagabend gegen 22:45 Uhr auf dem Kuppelnauplatz bei einer randalierenden 26-jährigen einschreiten. Die Frau widersetzte sich sowohl dem Sicherheitspersonal, als auch den eintreffenden Polizeibeamten. Zur Verhinderung weiterer Störungen musste die Frau in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Hierbei soll sie versucht haben einem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen. Die Frau hat mit mehreren Anzeigen u.a. wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, sie führte ein verbotenes Messer mit sich, zu rechnen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

