Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Wurzach / Landkreis Ravensburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 47 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 465 bei Iggenau zugezogen. Gegen 14.30 Uhr kam der Hyundai-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache von Unterschwarzach in Richtung Bad Wurzach nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit mit einem Baum. Bei den Rettungsarbeiten vor Ort wurde der Rettungsdienst von der örtlichen Feuerwehr unterstützt. Ebenfalls im Einsatz war ein Rettungshubschrauber, wobei der Schwerverletzt von einem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 16.30 Uhr gesperrt.

