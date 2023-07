Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldiungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 16 Uhr zwei E-Bikes aus einer Tiefgarage in der Eberhardstraße gestohlen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Personen, die Zeugen der Tat wurden oder sonstige Hinweise, insbesondere zum Verbleib der Fahrräder "Cube Raction hybrid" und "Ghost Trekking E-teru Advanced", geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Weil er sich am Freitagmorgen nach einem Disco-Besuch hinters Steuer gesetzt hat, obwohl er zuvor offensichtlich tief ins Glas geschaut hatte, muss ein 22-Jähriger mit Konsequenzen rechnen. Polizisten stoppten den Mann gegen 3.45 Uhr und stellten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung bei ihm fest. Weil eine Atemalkoholmessung knapp zwei Promille anzeigte, musste der junge Mann sowohl seinen Führerschein, als auch eine Blutprobe in einer Klinik abgegeben. Die Beamten ermitteln nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn.

Tettnang

Traktor in Brand

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag beim Brand eines abgestellten Traktors in Kümmertsweiler. Die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn löschte das landwirtschaftliche Gefährt. Ursache für die Brandauslösung dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Eriskirch

Hoher Sachschaden bei Lkw-Rangierversuch

Bei einem vollkommen missglückten Rangierversuch auf dem Parkplatz einer Firma in der Friedrichshafener Straße entstand am Donnerstagmorgen hoher Sachschaden. Ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer beschädigte bei dem Manöver eine Hausfassade, eine Destillieranlage auf dem Rangierplatz und eine Hecke. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag. Am Auflieger wird dieser auf etwa 3.000 Euro beziffert. Der 46-jährige Lkw-Lenker war am Morgen nicht mehr in der Lage sein Gefährt erfolgreich von der Wendeplatte zu fahren, sodass ein Ersatzfahrer die Unfallstelle nach über fünf Stunden räumen konnte.

Eriskirch

Unerlaubt Rettungsgasse benutzt - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei nachdem einem Vorfall, der sich am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch ereignet hat. Ein Rettungswagen fuhr mit Sondersignalen zu einem Einsatz in Fahrtrichtung Lindau, wobei Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse bildeten. Ein Motorradfahrer nutzte diese Möglichkeit der freien Fahrt und fuhr dem Rettungswagen einfach nach. Dabei missachtete er laut Rettungswagen-Besatzung offenbar zahlreiche Verkehrsregeln, indem er über durchgezogene Fahrbahnmarkierungen und Sperrflächen fuhr. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Zweiradfahrer trug eine rot-schwarz-weiße Motorradjacke und war mit einer Maschine mit Lindauer Zulassung unterwegs.

Überlingen

Kind von Pedelec erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in der Seestraße wurden eine Pedelec-Fahrerin und ein 8 Jahre altes Mädchen leicht verletzt. Die 83 Jahre alte Zweiradfahrerin fuhr auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Goethestraße, als das Mädchen unvermittelt von einem angrenzenden Spielplatz auf den Weg lief. Dabei kam es zum Zusammenstoß woraufhin beide stürzten und sich eher leichte Verletzungen zuzogen. Ein Rettungsdienst brachte die Seniorin zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. Am Pedelec wird der Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Salem

Küchenbrand

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstagabend bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Hardt". Beim Kochen hatte sich ein Topf entzündet, der Brand konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von den Bewohnern gelöscht werden. Im Gebäude beläuft sich der Sachschaden auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell