Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet

Altenburg (ots)

Altenburg: mehrere Graffiti-Schmierereien im Altenburger Stadtgebiet (u.a. in der Fr.-Ebert-Str. / C. v. Ossietzky-Str.) meldete am gestrigen Tag (29.09.2022) ein Geschädigter der Altenburger Polizei. Offenbar im Zeitraum vom 28.09.2022 - 29.09.2022 beschmierten bislang Unbekannte die Fassade mehrere Häuser mit diversen Schriftzügen in den Farben rot, silbern und blau. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

