Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unterführung beschmiert

Greiz (ots)

Weida: Mehrere Schriftzüge sowie insgesamt 4 Hakenkreuze schmierten unbekannte Täter an die Wand einer Fußgänger- bzw. Radunterführung in Weida und verursachten dabei Sachschaden. Die Unterführung befindet sich im Köckritzer Weg hinter dem städtischen Friedhof. Zeugen bemerkten die Schmierereien und meldeten dies der Greizer Polizei. Wann die Sachbeschädiger sich an der Wand verewigten konnte noch nicht geklärt werden. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Greizer Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (RK)

