Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrer bei Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der L291 hat sich eine 60 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Die Lenkerin war gegen 17.45 Uhr von Berg in Richtung Ravensburg unterwegs, als ihr der Lenker eines VW, der auf die B 30 Auffahrt Ravensburg-Nord in Richtung Bodensee abbiegen wollte, die Vorfahrt nahm. Bei dem Zusammenstoß mit verletzte sich die 60-Jährige im Brustbereich. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 36-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Während an seinem VW durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand, wird dieser am Mazda der 60-Jährigen auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Altshausen

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an einer Eingangstür der Herzog-Phillip-Verbandschule zwei Schließzylinder abgerissen. Der Täter verursachte dadurch einen vierstelligen Sachschaden. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter können unter Tel. 07584/9217-0 mitgeteilt werden.

Baienfurt

Totalschaden an zwei Autos und zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Waldseer Straße zwischen Baindt und Baienfurt gekommen ist. Der 25 Jahre alte Lenker eines Audi A3, der in Richtung Baienfurt unterwegs war, wollte nach links auf die L314 nach Bergatreute abbiegen. Dabei stieß er mit dem Audi A6 eines 45-Jährigen zusammen, der ihm entgegenkam. Bei der Kollision entstand an beiden Pkw ein Schaden von schätzungsweise jeweils rund 20.000 Euro. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und im Anschluss zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Gefahrgutkontrollen auf der Autobahn

Die Verkehrspolizei Kißlegg hat am Mittwoch Gefahrgutkontrollen auf der A 96 durchgeführt. Auf dem Parkplatz Winterberg nahmen die Beamten zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr insgesamt 28 Fahrzeuge näher unter die Lupe. Dabei stellte sich heraus, dass ein Lenker ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und ein weiterer zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem entdeckten sie insgesamt vier Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften, neun Verstöße gegen geltenden Sozialvorschriften und Verstöße gegen die Ladungssicherung. Drei Fahrzeuge wiesen derart technische Mängel auf, dass sie dem TÜV vorgeführt werden mussten. Bei einem serbischen Autotransporter entdeckten die Polizisten gar 16 erhebliche Mängel. Das Fahrzeug war in einem derart desolaten Zustand, dass die Weiterfahrt umgehend untersagt wurde und eine Wiederinbetriebnahme ausgeschlossen scheint.

Kißlegg

Betrunkener Lkw-Fahrer beschädigt Leitplanke

Unter Alkoholeinfluss hat ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kißlegg und Wangen mehrere Unfälle verursacht. Der Schwerlastfahrer kam auf seinem Weg nach Wangen kurz vor der Auffahrt auf die A 96 bei Wangen Nord nach rechts von der Straße ab. Er fuhr derart wuchtig auf die Leitplanke, dass er diese über rund 50 Meter abriss. Das Metall verkeilte sich unter seinem Fahrzeug und brachte es letztlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 58-Jährige verletzte sich bei der Kollision schwer. Er wurde im Nachgang in ein Krankenhaus gebracht. Da er laut einem Alkoholtest deutlich mehr als 2 Promille intus hatte, wurde ihm dort zudem eine Blutprobe entnommen. Bei der Begutachtung der Unfallstelle entdeckte die Polizei, dass der Lkw-Lenker schon zuvor auf der Fahrt eine Brücke touchiert haben muss. Weiter deuteten die Unfallspuren darauf hin, dass das Fahrzeug in deutlichen Schlangenlinien unterwegs gewesen ist und schon vor der Kollision mit der Leitplanke mehrfach ins Bankett gefahren war. Beim Zusammenstoß mit der Leitplanke riss zudem die Tankwanne des Lkw auf, sodass eine große Menge Diesel austrat. Dies wurde durch die Hilfe der Feuerwehr großteils beseitigt, das Umweltamt prüft am Donnerstag weitere Maßnahmen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 58-Jährigen.

Wangen

Fahrerin unter Drogeneinfluss landet in Gebüsch

Von der L320 abgekommen ist eine 25 Jahre alte Mercedes-Lenkerin am frühen Donnerstagmorgen. Die Lenkerin war gegen 2.30 Uhr zwischen Wangen und Hiltensweiler unterwegs, als sie auf Höhe von Lottenmühle nach rechts von der Straße abkam und im Gebüsch landete. Die 25-Jährige verletze sich dabei leicht. Sie wurde im Anschluss in einem Krankenhaus versorgt. Weil ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin anschlug, musste sie eine Blutprobe abgeben. Zudem beschlagnahmten die Polizisten ihren Führerschein und untersagten ihr die Weiterfahrt. Bei der Kollision entstand an ihrem Mercedes Totalschaden, er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Darüber hinaus verursachte sie einen größeren Flurschaden sowie Schaden an einer Grundstückshecke.

Wangen

Handtasche gestohlen

Zwei Diebe haben am Mittwoch gegen 22.30 Uhr die Handtasche einer 59-Jährigen gestohlen. Die Frau hielt sich zusammen mit einer Bekannten im Raucherbereich des Berufsschulzentrums auf, als die beiden Männer nach Zigaretten und Feuer fragten. Während die Bekannte dem Einen das Feuerzeug reichte, griff der Zweite nach der blau-weiß-gemusterten Handtasche der 59-Jährigen, die auf der Bank neben den Frauen lag. Gemeinsam flüchteten die Männer in Richtung Kanalweg. Eine Suche der Polizei nach dem Duo blieb bislang erfolglos. Die Täter werden als etwa 170 cm groß und von ausländischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Personen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell