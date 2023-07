Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Brand eines Wohnhauses am 20.07.23 in 88250 Weingarten.

Hoher Sachschaden durch Wohnungsbrand

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstand wohl bei einem Brand am Donnerstag gegen 01.30 Uhr in der Scherzachstraße. Das Feuer brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Der Brand breitete sich schnell aus. 13 Bewohner gelangten ins Freie, verletzt wurde niemand. Dem beherzten Eingreifen der Feuerwehren aus Weingarten und Ravensburg, die mit 75 Einsatzkräften vor Ort waren, ist es zu verdanken, dass das Gebäude nicht ausbrannte. Die betroffene Wohnung brannte total aus, am restlichen Gebäude entstand erheblicher Schaden u. a. durch Verrußung. Um eine weitere Unterbringung der Bewohner, die nicht mehr ins Haus zurückkonnten, kümmerte sich die Stadt Weingarten. Die Brandursache ist momentan noch nicht bekannt. Neben der Feuerwehr waren noch 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort.

