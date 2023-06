POL-PPRP: Brand einer Lagerhalle

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 27.05.2023 und dem 30.05.2023 brachen Unbekannte in Gartenlauben zweier benachbarter Parzellen in der Neuwiesenstraße ein und entwendeten Werkzeuge und Spirituosen im Wert von circa 500 Euro. Wer hat die Taten beobachtet oder im Tatzeitraum im Bereich der Gartenanlage verdächtige Wahrnehmungen getätigt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

mehr