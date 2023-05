POL-PPRP: Einbruch in Gartenlauben - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Der Polizei wurde am 30.05.2023, gegen 14 Uhr, eine aggressive Person in einer Bar in der Bismarckstraße gemeldet. Vor Ort konnte durch die Polizeikräfte ermittelt werden, dass es zwischen einem 44-Jährigen und einem 36-Jährigen zu einem Streit gekommen war. Hierbei wurde der 44-Jährige handgreiflich und verletzte den 36-Jährigen leicht. Auch während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der 44-Jährige aggressiv, weshalb er schließlich zu Boden ...

mehr