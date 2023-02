POL-DO: Organisierte Kriminalität: Durchsuchungen und Festnahmen im Bereich Dortmund

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0137 In Lünen-Horstmar haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (7. Februar) einen Geldautomaten gesprengt. Nach der Tat im Baukelweg sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Ersten Zeugenaussagen zufolge waren zwei Täter gegen 3.35 Uhr in das Gebäude eingedrungen, kurz danach war eine Detonation zu hören. Mit Taschen in der Hand ...

