Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Pkw hinterlassen, der am Dienstag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Lindauer Straße abgestellt war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unfallverursacher den geparkten VW und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 auf dem Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Streit auf Parkplatz eskaliert

Nach einem Streit, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einem Parkplatz in der Scheffelstraße eskaliert ist, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Körperverletzungen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein stark alkoholisierter 30-Jähriger offensichtlich ohne erkennbaren Grund zwei 42- und 59-Jahre alte Männer angesprochen haben, die auf dem Parkplatz mit ihrem Auto parken wollten. Im Verlauf eines daraus resultierenden Streits soll der Jüngere die beiden Älteren dann jeweils unter anderem in das Gesicht geschlagen haben. Die beiden Leichtverletzten wurden durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist der mögliche Hintergrund des Streits.

Überlingen

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der L 200a zwischen Tüfingen und Daisendorf wurde ein 64 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. In einer scharfen Linkskurve kam der Zweiradfahrer auf nasser Fahrbahn mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort zunächst gegen eine Amphibienschutzplanke und im weiteren Verlauf gegen einen Baum. Der Verletzte wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt für rund anderthalb Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber war auch die örtliche Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Um die Maschine, an der rund 5.000 Euro Sachschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Überlingen

Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Alkoholisiert und ohne Führerschein hat am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer in der Bamberger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Beim rückwärts Ausfahren aus einer Baustelle heraus übersah der Lkw-Lenker eine Skoda-Fahrerin, die auf der Bamberger Straße unterwegs war, und kollidierte mit ihrem Pkw. Während die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben, bemerkten die eingesetzten Polizisten bei der Unfallaufnahme, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch. Ein Alkoholvortest ergab über 0,5 Promille, zudem konnte der 54-Jährige keinen gültigen Führerschein vorweisen. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der insgesamt beim Verkehrsunfall entstandene Sachschaden fiel mit insgesamt rund 1.000 Euro gering aus.

