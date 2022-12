POL-ESW: Lkw in Brand geraten; Ortsdurchfahrt in Reichensachsen aktuell voll gesperrt

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall; 1 Person leicht verletzt Am Mittwochmorgen hat ein 18-jähriger Autofahrer aus Wanfried in Eschwege einen Auffahrunfall verursacht. Der junge Mann befuhr gegen 10.40 Uhr die Straße "Schlossplatz" aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung "Am Mühlgraben". Etwa in Höhe der Bushaltestelle gegenüber des Landgrafenschlosses musste eine dem 18-Jährigen vorausfahrende 73-jährige Frau aus Wehretal mit ihrem Pkw ...

mehr