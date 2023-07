Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pedelec-Lenker bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Salem/Bodenseekreis (ots)

Tödliche Verletzungen hat ein 70-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der L 204 bei Altenbeuren erlitten. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der Radfahrer, der aus Richtung Haberstenweiler kam, die L 204 im Bereich der Einmündung zur K 7757 in Richtung Beurener Straße queren. Hierbei übersah er mutmaßlich beim Einfahren in die Landesstraße den aus Richtung Salem herannahenden Pkw einer 31-Jährigen, sodass es im Bereich einer Querungshilfe zur Kollision kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 70-Jährige von seinem Fahrrad auf die Fahrbahn geworfen. Trotz der Bemühungen des Rettungsdienstes und einer Notärztin, die mittels Rettungshubschrauber zum Unfallort eingeflogen wurde, erlag der Radfahrer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die 31-jährige BMW-Lenkerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch betreut. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 21.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch der Notfallnachsorgedienst des DRK im Einsatz und kümmerte sich um Beteiligte und Angehörige. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen, für die nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auch ein Gutachter hinzugezogen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 204 bis etwa gegen Mitternacht gesperrt, durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

