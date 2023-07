Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann attackiert

Nachdem ein 40-jähriger Mann angibt, am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr an der Bushaltestelle Kluftern-Mitte von Unbekannten attackiert worden zu sein, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Zwei 30 - 35 Jahre alte Männer, augenscheinlich osteuropäischen Aussehens, sollen dem Mann unvermittelt auf den Hinterkopf geschlagen und anschließend in Richtung Sportplatz die Flucht ergriffen haben. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den leicht verletzten Mann. Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Radfahrer kollidiert mit Pkw

In eine Klinik gebracht werden musste ein 82 Jahre alter Radfahrer, nachdem er am Montagmittag auf einem Einkaufsladen-Parkplatz mit einem Pkw kollidiert ist. Der offenbar deutlich alkoholisierte Mann fuhr mit Schrittgeschwindigkeit, machte unkontrolliert einen Schlenker nach links und kollidierte mit der Front des entgegenkommenden Wagens. In der Folge schlug er auf der Motorhaube auf und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Weil die Beamten bei der Unfallaufnahme deutlichen Atemalkoholgeruch beim 82-Jährigen wahrnahmen, musste er in der Klinik auch eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Am Pkw entstand bei dem Verkehrsunfall rund 1.500 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei gegen einen Jugendlichen eingeleitet, der am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf dem Seehasenfest negativ aufgefallen ist. Zeugen waren auf den jungen Mann aufmerksam geworden, als er im Bereich der Uferpromenade, nahe der Freitreppe, zwei junge Frauen unsittlich am Gesäß berührt und sich mit zwei Begleitern darüber belustigt haben soll. Die Zeugen sprachen den Jugendlichen auf sein Verhalten an und kontaktierten die Polizei. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. In diesem Zusammenhang bittet der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt weitere Personen, die ebenfalls auf den jungen Mann aufmerksam wurden oder durch dessen Verhalten belästigt wurden, sich unter Tel. 07541/36142-0 zu melden.

Friedrichshafen

Dieb hat drei Promille - Festnahme

Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt gegen einen 51-jährigen Mann. Der Dieb hatte auf dem Seehasenfest-Gelände mehrere Armbänder im Gesamtwert von rund 1.000 Euro von einem Verkaufsstand gestohlen. Die Polizisten konnten den Mann im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm drei Promille. Weil der 51-Jährige zudem auch gegen ein für ihn bestehendes Aufenthaltsverbot für das Festgelände verstoßen hat, muss er neben der Diebstahls-Anzeige auch mit weiteren Konsequenzen rechnen.

Friedrichshafen

Betrunkener Mann geht Autos an

Weil er am Montagabend auf dem Nachhauseweg mutwillig mehrere Autos beschädigt haben soll, muss ein 27-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Zeugen waren gegen 22.30 Uhr auf den betrunkenen Mann aufmerksam geworden, als dieser in der Bismarckstraße in Richtung Marienstraße lief und an mindestens sechs geparkten Wagen die Außenspiegel mutwillig umklappte. Sie verfolgten den Randalierer und verständigten die Polizei, die nun in dieser Sache ermittelt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Langenargen

Seniorin wird Opfer eines "Schockanrufs"

Nachdem eine Seniorin aus dem Bereich Langenargen am Montag Opfer dreister Betrüger wurde, hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Die ältere Dame war am Vormittag telefonisch von einer Frau mit weinerlicher Stimme kontaktiert worden, die sich als ihre Enkelin ausgab. Dabei gab sie an, dass sie einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem mehrere Personen zu Tode kamen, nun werde sie bei der Polizei festgehalten. Im weiteren Verlauf sprach die Seniorin unter anderem mit einem angeblichen Staatsanwalt, der angab, dass eine Inhaftierung der Enkelin nur durch eine Kautionszahlung angewendet werden könne. Die ältere Frau schenkte der Geschichte Glauben, packte einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag in Umschläge und deponierte diese im Bereich der St.-Anna-Straße an einem Hauseingang. Dort wurde das Geld zwischen 11.50 Uhr und 12.15 Uhr von einer bislang unbekannten Person abgeholt. Nur wenige Minuten später flog der Betrug auf. Zeugen, die in diesem Bereich Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor diesen sogenannten "Schockanrufen". Hinweise und Tipps rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Oberteuringen

Dieseldiebstahl auf Baustelle

Unbekannte haben mutmaßlich über das vergangene Wochenende hinweg mehrere hundert Liter Kraftstoff von einer Baustelle in Unterteuringen gestohlen. Die Diebe öffneten gewaltsam die Tankdeckel an zwei Baustellenfahrzeugen und pumpten den Diesel ab. Neben dem Diebstahlschaden, richteten die Täter auch mehrere hundert Euro Sachschaden an. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Daisendorf

Verkehrsunsicheren Pkw gestoppt

Die Polizei Überlingen hat am frühen Dienstagmorgen einem 18-jährigen Autofahrer die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle fest, dass der Pkw erhebliche Mängel aufwies und vollkommen verkehrsunsicher war. Neben beschädigten Felgen und abgefahrenen Reifen fiel auch der mangelhafte Zustand der Bremsen auf. Darüber hinaus waren unter anderem das Abblendlicht, Fernlicht und die Kennzeichenbeleuchtung defekt. Die Karosserie des Pkw war stark verrostet, die Radkastenverkleidung bereits gebrochen und schliff am Reifen. Die Polizisten zogen den Wagen aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr.

