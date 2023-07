Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann fällt auf betrügerische SMS herein

Einen vierstelligen Euro-Betrag hat ein 62-Jähriger aus dem Wohngebiet Andermannsberg am Samstagnachmittag an Betrüger überwiesen. Die Täter hatten ihn per SMS auf seinem Handy kontaktiert und sich als seine Tochter mit neuer Nummer ausgegeben. Nach kurzem Chat über den Messengerdienst What's-App bat die Unbekannten dann um Geld, was der 62-Jährige gutmütig überwies. Erst im Nachgang fiel der Schwindel auf. Die Polizei hat in der Sache zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Warnung der Polizei: Bitte seien Sie vorsichtig, wenn sie derartige Nachrichten von einer unbekannten Nummer erhalten und sich der Absender als vermeintlicher Familienangehöriger ausgibt. Werden Sie insbesondere dann hellhörig, wenn das Gegenüber schon nach kurzem Kontakt Geld fordert. Vergewissern Sie sich durch andere Kontaktmöglichkeiten oder Sicherheitsfragen, dass es sich dabei nicht um Betrüger handelt und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Tipps finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Ravensburg

Angriff vor Fitnessstudio

Ein Jugendlicher ist am Montagabend vor einem Fitnessstudio im Pfannenstiehl angegriffen und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere andere Jugendliche mit einem Stock auf den 14-Jährigen eingeschlagen haben, der nach dem Vorfall mit dem Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, oder die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Grünkraut

Verkehrsunfall fordert Verletzte

Auf der Bundesstraße 32 auf Höhe Gommetsweiler ist es am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Ein 70 Jahre alter Skoda-Lenker, der von einer Nebenstraße auf die B 32 einbiegen wollte, übersah einen aus Richtung Ravensburg kommenden 33-jährigen BMW-Fahrer. Bei der Kollision der beiden Pkw zogen sich beide Fahrer sowie eine 67-jährige Beifahrerin im Skoda leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand beim Unfall ein Schaden von rund 20.000 Euro, am Skoda wird dieser auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt.

Leutkirch

Passanten angepöbelt - Mann in Polizeigewahrsam

In einer Arrestzelle der Polizei gelandet ist ein 19-Jähriger am Montagabend. Er hatte zuvor an den Bahnhofsarkaden für Ärger gesorgt, indem er unter anderem in einem Lebensmittelgeschäft und im Anschluss auch in einer Bäckerei Passanten angepöbelt hat. Zudem schlug er aggressiv gegen mehrere Ladenfenster. Ein Schaden entstand dadurch nicht, allerdings verwies ihn die Polizei aufgrund seines Verhaltens der Örtlichkeit. Darüber zeigte sich der 19-Jährige derart erbost, dass er mit einer Dose um sich warf und wiederum Passanten anschrie. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam und brachten ihn auf das Polizeirevier. Gegen die Maßnahme wehrte er sich unter anderem mit Tritten und sparte auch nicht mit Beleidigungen gegenüber den Polizisten. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen Widerstands gegen die Polizei und Beleidigung zu rechnen. Zudem hat er die Kosten für den Aufenthalt in der Polizeizelle, wo er bis zum Dienstagmorgen bleiben musste, zu tragen.

Leutkirch

Getränke-Lkw verliert Ladung

Verlorene Getränkekisten haben in einem Kreisverkehr in der Wangener Straße am Montag zeitweise für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Bier-, Wasser- und Softgetränke-Kisten fielen samt Inhalt in der Kurve seitlich von der Ladefläche eines Lkw und gingen teilweise zu Bruch. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war der Kreisverkehr kurzzeitig gesperrt. Auf den 56-jährigen Fahrer kommt nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung zu.

Wangen

Steinwurf gegen Tafelladen

Ein Unbekannter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes einen Stein gegen die Tür des Tafelladens im Buchweg geworfen. Unklar ist derzeit, ob der Täter versucht hat, in das Geschäft einzubrechen. Dies gelang dem Täter jedoch nicht, wobei er an der Tür einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro hinterließ. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Unfall beim Abbiegen

Glimpflich verlaufen ist ein frontaler Zusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der L 320 zwischen Roggenzell und Neuravensburg am Montag gegen 17 Uhr. Eine 29 Jahre alte VW-Lenkerin war in Richtung Neuravensburg unterwegs und wollte an einer Einmündung nach links abbiegen. Dabei übersah sie den Fiat 500 einer entgegenkommenden 20-Jährigen. Diese verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Beide Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwahr war zur Reinigung der Straße und zur Verkehrsregelung ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz.

Aulendorf

Knochenbrüche nach Fahrradsturz

In Steinenbach ist ein Rennradfahrer am Montagabend gestürzt und hat sich dabei mehrere Knochenbrüche zugezogen. Der 63-Jährige befuhr die Arnold-Janssen-Straße in Richtung Steinstraße, als er beim Überfahren eines auf der Straße liegenden Astes ins Straucheln kam. Er stürzte und fiel auf die Schulter. Bei dem Sturz brach er sich nach bisherigen Erkenntnissen zudem mehrere Finger. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell