Biberach - Einbrecher sucht Beute

Sein Unwesen trieb ein Unbekannter am Wochenende in Biberach.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 7 Uhr im Stadtteil Rißegg unterwegs. Auf einem Gelände in der Rindenmooser Straße schnitt der Einbrecher ein Loch in den Zaun. So gelangte er auf das Firmengelände. An einem Bürogebäude schlug der Unbekannte ein Fenster ein. Anschließend stieg er ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Brauchbarem stieß der Dieb auf Bargeld. Das reichte dem Einbrecher wohl nicht und er brach eine Tür zu einem Büro und einen Schrank auf. Auch eine Kasse wurde gewaltsam geöffnet und Bargeld daraus entnommen. An einem Getränkeautomat scheiterte der Unbekannte und flüchtete mit seiner Beute. Zurück blieb ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei Biberach sicherten die Spuren und hat Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

Jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

