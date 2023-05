Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Nicht aufgepasst und aufgefahren

Drei Verletzte und drei kaputte Autos sind die Bilanz eines Unfalls am Montag bei Blaubeuren.

Kurz nach 17 Uhr war ein 40-Jähriger auf der B492 von Blaubeuren in Richtung Schelklingen unterwegs. Der VW-Fahrer bremste sein Fahrzeug ab, da sich der Verkehr kurz vor der Einmündung nach Sotzenhausen gestaut hatte. Denn dort bog ein Fahrzeug nach links ab. Die hinter dem VW fahrende 34-Jährige erkannte dies und bremste ihren Mercedes bis zum Stillstand ab. Das sah wohl eine 18-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes-SUV auf den Mercedes auf. Der wurde auf den VW geschoben. Die mutmaßliche Unfallverursacherin trug bei dem Unfall Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die drei Insassen in dem Mercedes-SUV blieben unverletzt. Die 34-Jährige und der 40-Jährige erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und konnten anschließend nach Hause. Nicht so ein im Mercedes befindlicher Hund. Der wurde verletzt und musste von einem Tierarzt untersucht werden.

Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B492 bis 18 Uhr voll gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Gegen 18.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 55.000 Euro. Auf die 18-Jährige kommt nun eine Anzeige zu.

Die Feuerwehr Blaubeuren war mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

