POL-UL: (GP) Süßen - Exhibitionist

Am Samstag belästigte ein Unbekannter in Süßen eine Frau mit Kind.

Gegen 18.30 Uhr war eine Frau mit ihrem achtjährigen Sohn in der Straße An der Lauter unterwegs. Bei den Sportanlagen setzten sie sich auf eine Bank. Ein Radfahrer fuhr vorbei und setzte sich kurz darauf ebenfalls auf eine der Bänke. Dann zog er wohl seine Radhose nach unten und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dabei beobachtete er die Frau. Die entfernte sich dann mit ihrem Sohn zu Fuß in Richtung Kulturhalle. Der Mann stieg auf sein Rad und fuhr den beiden hinterher. Dort wartete er auf die beiden. Aus Angst flüchtete die Frau mit ihrem Kind in einen Supermarkt in der Bühlstraße. Auch in den Laden verfolgte sie der Unbekannte. Der Mann verließ kurz darauf den Laden und verschwand in einem daneben befindlichen Geschäft.

Die Polizei sucht nun den Unbekannten. Er soll etwa 180 cm groß sein und eine normale Figur haben. Sein Alter schätzt die Frau auf höchstens 40 Jahre. Er habe hellbraune, kurze Haare und blaue oder grüne Augen. Es könnte sich um einen Europäer oder Osteuropäer handeln. Bekleidet war er mit einer langen, dunklen und engen Hose, evtl. Radlerhose. Als Oberteil trug er einen vermutlich lilafarbenen Jogging-Anzug. Die Kriminalpolizei Göppingen (Tel. 07161/632360) bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

