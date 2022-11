Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/Nieder-Kinzig: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Bad König (ots)

Ein Wohnhaus in der Sandbergstraße geriet am Donnerstag (10.11.), in der Zeit zwischen kurz vor 19.00 und kurz vor 19.30 Uhr, in das Visier von drei Kriminellen. Die Unbekannten hebelten zunächst eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Ob im Haus etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Täter einen Schaden von rund 1500 Euro. Die drei Männer trugen allesamt Mützen, dunkle Jacken und Mund-Nasen-Bedeckungen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

