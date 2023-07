Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hund in Auto eingesperrt

Die Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag die Scheibe eines Autos eingeschlagen, in dessen Kofferraum bei den sommerlich warmen Temperaturen ein Hund eingesperrt war. Dessen Besitzerin hatte den Wagen auf einem Parkplatz abgestellt, als ihr auffiel, dass sie ihren Schlüssel in dem Auto liegengelassen hatte und sich dieses samt Tier im Inneren automatisch verriegelt hatte. Aus Sorge um ihren Vierbeiner veranlasste sie selbst die Notöffnung. Der Hund konnte von den Wehrleuten befreit werden und war wohlauf.

Waldburg

Auto angefahren - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag am Schloss sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Audi A6. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.000 Euro an dem fremden Pkw zu kümmern, fuhr er davon. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Leutkirch

Motorradfahrer bei Unfall auf Bundesstraße schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein Motorradfahrer am Sonntag auf der B 465 schwer verletzt. Der 35-jährige Biker war gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Leutkirch unterwegs, als der Toyota von der Abfahrt der A 96 Leutkirch-West auf die Bundesstraße fuhr. Dessen 48 Jahre alter Lenker übersah den Zweiradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision der Fahrzeuge stürzte der 35-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Auto und Motorrad wurden beim Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden dürfte sich insgesamt auf rund 17.000 Euro belaufen.

Leutkirch

Pedelec gestohlen

Ein Dieb hat in der Nacht zum Sonntag ein an der Ecke Kornhausstraße/ Bachstraße abgestelltes Rad gestohlen. Das Rad war mit einem Bügelschloss verschlossen, was den Täter aber nicht hinderte, das graue Rad der Marke Ideal, Typ Prisma 609, trotzdem mitzunehmen. Wer Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben kann oder den Täter eventuell beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch/Kißlegg

Betrunkenen Lkw-Fahrer auf A 96 gestoppt

Deutlich einen über den Durst getrunken hatte offenbar der Lenker eines Lkw, den die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der A 96 bei Aichstetten aus dem Verkehr zog. Der Lkw des 28-jährigen Schwerlastlenkers war von mehreren Anrufern über Notruf gemeldet worden, nachdem er in Schlangenlinien in Richtung Memmingen unterwegs war. Während seiner Fahrt von Kißlegg nach Leutkirch soll er dabei mehrere andere Fahrzeuglenker gefährdet haben. Mehrere mussten dem Lkw ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei stoppte den Fahrer schließlich und kontrollierte ihn an der Anschlussstelle Aichstetten. Bei einem Atemalkoholtest brachte der 28-Jährige es auf über unrühmliche 2,5 Promille und war somit absolut fahruntauglich. Die Polizisten untersagten dem Lkw-Fahrer daraufhin umgehend die Weiterfahrt. Er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einen vierstelligen Bargeldbetrag zur Sicherung des Strafverfahrens zahlen, da es sich bei dem Fahrer um einen Ausländer handelt. Die Polizei bittet im Nachgang etwaige Fahrer, die durch den betrunkenen Lkw-Fahrer am Sonntag gefährdet wurden, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Aitrach

Motorradsturz am Aitrachsee

Beim Sturz von einem Motorrad auf einem Weg am Aitrachsee hat sich eine 44 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war als Mitfahrerin auf dem Motorrad unterwegs, das ein 38-Jähriger unerlaubter Weise über eine nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegebene Strecke lenkte. Wegen eines Fahrfehlers kam die Maschine in einer Kurve ins Schleudern. Das Duo stürzte und die Mitfahrerin erlitt hierbei mehrere oberflächliche Verletzungen. Am Motorrad entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro.

Baienfurt

Alarmanlage an Gaststätte löst aus

Die Polizei auf den Plan gerufen hat die Alarmauslösung einer Gaststätte am Marktplatz am frühen Montag. Wie die Beamten vor Ort feststellen mussten, stand ein Fenster des Gebäudes weit offen. Ein Anwohner will zudem einen Anfang 20-Jährigen mit kurzrasierten dunkelblonden Haaren gesehen haben, der nach der Alarmauslösung aus dem Fenster geklettert und im Anschluss davongetorkelt sei. Da allem Anschein nach nichts gestohlen wurde, schließt die Polizei nicht aus, dass ein Betrunkener bei Schließung des Lokals in der Gaststätte zurückgeblieben ist und sich nach Erwachen selbst aus seiner misslichen Lage befreit hat.

Bad Waldsee

Mann bei Sturz von Balkon verletzt

Mehrere Verletzungen dürfte ein Mann erlitten haben, der am frühen Montag von einem Balkon in der Wurzacher Straße gestürzt ist. Der 48-Jährige rutschte wohl aus, als er an dem Balkongeländer kletterte, und stürzte dabei aus dem ersten Stock in die Tiefe. Da er dabei misslich fiel, verletzte er sich an Kopf und Rücken. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell