Ostrach

Übermüdet Unfall verursacht

Offensichtlich weil er übermüdet war, ist am Montagmorgen ein 35-jähriger Autofahrer in der Sigmaringer Straße auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Unfallverursacher streifte mit seinem Seat seitlich einen entgegenkommenden Audi und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Beide Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen, sein Führerschein wurde von den eingesetzten Beamten beschlagnahmt.

Bad Saulgau

Alkoholisiert am Steuer

Mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld muss ein 79 Jahre alter Autofahrer rechnen, der sich am Sonntagabend alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hat. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau stoppten den Mann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Nachdem das Ergebnis deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille lag, musste der 79-Jährige die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag an einem Renault in der Karlstraße hinterlassen. Der Unbekannte beschädigte den Wagen zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr an dessen Kofferraum und fuhr anschließend davon. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Verursacher nicht, weshalb das Polizeirevier Bad Saulgau strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hat. Hinweise von Zeugen, die den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben, werden unter Tel. 07581/482-0 entgegengenommen.

Bad Saulgau

Geparkten Pkw beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Sonntag zwischen 9.15 Uhr und 10.15 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen VW in einem Parkhaus in der Lindenstraße beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern fuhr der Verursacher anschließend davon. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Unbekannten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

