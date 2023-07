Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Auto angefahren und geflüchtet

Die Geschädigte parkte ihren Pkw Citroën am Freitag gg. 21.00 Uhr auf dem Parkplatz in der Friedrichstraße in Bad Saulgau vor einem Lebensmittelgeschäft. Als sie am Samstag, gg. 07.30 Uhr wieder an ihr Fahrzeug zurückkommt, stellte sie einen erheblichen Kratzer am linken hinteren Kotflügel und an der Felge fest. Es wird davon ausgegangen, dass ein unbekannter Pkw beim Ausparken den Citroën beschädigt hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fährt der Unbekannte davon und hinterlässt einen Schaden von ca. 1500.- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 entgegen.

Gammertingen / Neufra

Nach Unfall Widerstand geleistet

Am Sonntag kam ein 33-jähriger BMW-Fahrer auf der B 32 zwischen Neufra und Gauselfingen von der Fahrbahn ab und beschädigte sein Fahrzeug so, dass es nicht mehr fahrbereit war. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellen die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen erheblichen Atemalkoholgeruch fest. Zu einem Atemalkoholtest war der Mann nicht bereit und kündigte an, im Falle einer Blutentnahme Widerstand zu leisten. Diese Blutentnahme wurde aber von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Mit einer zusätzlich hinzugerufenen Streife aus Sigmaringen konnte die Blutentnahme mit erheblichen Widerstandsleistungen bei dem 33-jährigen Mann durchgeführt werden. In erwartet nun zusätzlich zum Verdacht der Trunkenheitsfahrt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell